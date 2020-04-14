Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Düziçi ilçesinde ise marketlerde gıda denetimi yapıldı. Ekipler, market çalışanlarına ekmek, sebze ve meyve satışlarında hijyen kurallarını hatırlattı.

Kadirli ilçesinde de şehrin girişlerinde bulunan kontrol noktasında görevli polis ve jandarma ekipleri, ateşini ölçtükleri sürücülere, maske takmaları ve evde kalmaları uyarısında bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti

Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu