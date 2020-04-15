Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Son Dakika

MERSİN - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ildeki giriş-çıkış yasağına ilişkin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolundaki gişelerde uygulama yaptı. Araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, vatandaşlara Kovid-19 salgını nedeniyle uyarılarda bulundu.

Doğu Akdeniz 'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Polis ekiplerinin uygulama noktasındaki denetimlerinde sürücülerin seyahat belgelerini kontrol etmesi

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