Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Yüreğir Belediyesi, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci ile sosyete pazarlarını hizmete açtı.

Karaisalı ilçesinde de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belediye ekiplerince mama desteği sağlandı.

Mersin

Mersin'de Toroslar Belediyesi ekiplerince kafe, restoran, lokanta, kahvehane ve diğer iş yerleri ile sağlık merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı, halka açık alanlar steril hale getirildi.

Akdeniz Belediyesi de berber ve kuaför salonları için şişeler halinde dezenfektan hazırlattı. Mersin Berberler ve Kuaförler Odasına teslim edilen birer litrelik 855 dezenfektan, kent genelindeki işletmelere dağıtılacak.