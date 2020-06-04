Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'da, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleri ekipleri, kent merkezindeki kafe ve restoranlarda Kovid-19 denetimi yaptı.

Ekipler, iş yerlerindeki oturma düzenleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını kontrol etti, maskesi olmayanlara maske dağıttı. Polis, iş yeri sahiplerine tedbirlerin uygulanması konusunda uyarılarda bulundu.

İl Ticaret Müdürlüğünün koordinesinde de sağlık, emniyet ile tarım ve orman müdürlükleri personelinden oluşan ekipler, kent genelinde hizmete açılan iş yerleri, alışveriş merkezleri ve mağazalarda kontrol ile denetim yaptı.

Denetime ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Mahmut Demirtaş, ekiplerin 7 bin 786 iş yerini kontrol ettiğini, kurallara uymadığı belirlenen işletmelere ceza uygulandığını kaydetti.

Mersin ve Hatay

Mersin'de Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçedeki çocuk oyun parkları, banklar ve kamelyaları dezenfekte etti.

Hatay'da, Antakya Belediyesi ekipleri, semt pazarlarının girişlerinde, pazarcılara ve vatandaşlara maske dağıtıp sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler ayrıca kent merkezindeki park, yürüyüş yolları ve bazı kamu kurumlarında dezenfeksiyon yaptı.

Osmaniye

Osmaniye'de de belediye ekipleri, kent merkezi ve şehrin kalabalık yerlerinde dezenfeksiyonu sürdürdü.

Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları ile taksi ve otobüs durakları, aile sağlığı merkezleri, kamu kurum binaları, alışveriş merkezleri ve iş yerlerini düzenli aralıklarla dezenfekte eden ekipler, ana cadde ve sokakları da özel temizlik maddeleriyle temizledi.

Ekiplerin ayrıca kafe, restoran, lokanta, berber, kuaför, güzellik merkezi ve Kent Müzesi'ndeki temizlik çalışmalarını da sürdürdüğü bildirildi.