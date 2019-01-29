Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı
1 saat önce
MERSİN (İHA) – Mersin'i de içine alan Doğu Akdeniz'de yarın sabah erken saatlerden itibaren akşama kadar saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına beklendiği bildirilerek, vatandaşlar uyarıldı.
MERSİN (İHA) – Mersin
'i de içine alan Doğu Akdeniz
'de yarın sabah erken saatlerden itibaren akşama kadar saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına beklendiği bildirilerek, vatandaşlar uyarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden denizlere ait yapılan meteorolojik uyarıda, Ege Denizi
ve Akdeniz'de fırtına beklendiği belirtildi. Uyarıya göre, Akdeniz'de rüzgarın 30 Ocak Çarşamba
günü sabah saat 07.00'den itibaren akşam saat 17.00'ye kadar doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden saatteki hızı 75 kilometreyi bulacak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in doğusunda ise rüzgarın zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreyi bulacak. 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, vatandaşlar uyarılarak tedbirli olmaları istendi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:45 Kaynak: İHA
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