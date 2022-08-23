Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz - Son Dakika
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Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz

23.08.2022 18:27
Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz

Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Yunan uçakları tarafından Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk F-16'larına radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları aktarıldı. Yunanistan tarafından yapılan söz konusu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğunu belirten kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını ifade etti. Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği aktarıldı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını kaydeden kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu belirtti.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz - Son Dakika

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