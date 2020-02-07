Doğu Akdeniz'de pazartesi ve salı zirai dona dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de pazartesi ve salı zirai dona dikkat - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de pazartesi ve salı zirai dona dikkat

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ege ve Akdeniz kıyılarında yarından itibaren 11 Şubat Salı sabahına kadar zirai don beklendiğini belirterek, çiftçileri uyardı.

Doğu Akdeniz'de pazartesi ve salı zirai dona dikkat, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ege ve Akdeniz kıyılarında yarından itibaren 11 Şubat Salı sabahına kadar zirai don beklendiğini belirterek, çiftçileri uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında 9 Şubat Pazar ve 10 Şubat Pazartesi günleri hafif, yer yer orta şiddette zirai don hadisesi beklendiği bildirildi. Açıklamaya göre, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde ise 10 Şubat Pazartesi günü hafif, 11 Şubat Salı günü orta şiddette zirai don hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olayına karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - MERSİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

flash!
Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacak Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:52:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Akdeniz'de pazartesi ve salı zirai dona dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]