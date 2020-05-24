Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Cumhuriyet Meydanı

Atatürk Parkı HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sessizlik hakim oldu. Hatay'da Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkında sakinlik gözlendi.