Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sessizlik hakim oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhuriyet Meydanı
Atatürk Parkı HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de sessizlik hakim oldu. Hatay'da Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Parkında sakinlik gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 04:11 Kaynak: AA
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