Doğu Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:59 Kaynak: AA
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