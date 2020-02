"Doğu Akdeniz'de Rum kesimi hariç herkesle iş birliği yapmaya hazırız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşı Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'ı ağırlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerini ve AB'nin yeni politikaların üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk. Slovakya nüfus ve coğrafya olarak küçük bir ülke olabilir fakat AB'de etkin bir ülke. Türkiye'nin de AB üyelik sürecinde her zaman destek olan bir ülke" dedi.

Basın açıklaması sırasında Bakan Lajcak, Slovakya Yardım Ajansı'nın Elazığ depreminde faaliyet gösteren AFAD için destek bağışını da Bakan Çavuşoğlu'na takdim etti. Çavuşoğlu bağışı, "Halklarımızın arasındaki dostluğun nişanesi olarak kabul ediyoruz" diyerek kabul etti.

Bir süredir Türkiye'de bulunan Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine iştirak etti. Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ikili söz konusu ziyaret dolayısıyla Türkiye-Slovakya ilişkilerini tüm yönleriyle ele alarak yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin ele alındığı toplantıda, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası ortak basın açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, görüşmelerin olumlu geçtiğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'ın önemli çalışmalarının olduğundan bahsederek, "Bugünkü görüşmelerimizde öncelikle ikili görüşmelerimizi ele aldık. Siyasi düzeyde mükemmel ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Nükleer enerji dahil birçok alanda iş birliğimiz var. Önümüzdeki süreçte, özellikle Slovakya'daki seçimlerden sonra karşılıklı üst düzey ve her düzeydeki ziyaretleri gerçekleştirme konusunda hemfikiriz. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaret sırası Slovakya'da. Slovakya'yla bölgesel konularda iş birliğimiz var. Türkiye-AB ilişkilerini ve AB'nin yeni politikaların üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk. Slovakya nüfus ve coğrafya olarak küçük bir ülke olabilir fakat AB'de etkin bir ülke. Türkiye'nin de AB üyelik sürecinde her zaman destek olan bir ülke" ifadelerini kullandı.

"RUM KESİMİ HARİÇ HERKESLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve Libya'yla imzalanan mutabakat sonrası AB'yle Türkiye arasındaki ilişkilerin olumsuz yönde etkilendiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Son zamanlarda bizim Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz, Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı, Avrupa'yla ilişkilerimizde bazı gerilmelere yol açtı. AB'nin objektif olmayan sadece dayanışma anlayışıyla hareket etmesi sebebiyle, gerçekçi yaklaşımlardan uzak durması sebebiyle bazı olumsuz durumlar oldu. Fakat biz tüm bu konularda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını savunurken, özellikle Doğu Akdeniz'de zenginliklerin hakça paylaşımı konusunda Rum kesimi hariç herkesle iş birliği yapmaya hazırız. Yunanistan da dahil. Türkiye bu olumlu yaklaşım içindeyken Türkiye'yi dışlayan adımlara da karşı olduğumuzu vurgulamak isterim. Libya'daki durum hepimizi etkiliyor. Suriye'de İdlib'deki son gelişmeler hakkında da Lajcak'a bilgi verdim" şeklinde konuştu.

"SEMBOLİK RAKAMI HALKLARIMIZIN ARASINDAKİ DOSTLUĞUN NİŞANESİ OLARAK KABUL EDİYORUZ"

Çavuşoğlu, Slovakya Yardım Ajansı'nın Elazığ'ın Sivrice imeydana gelen 6,8'lik deprem sonrası AFAD'a yaptığı bağış hakkında, "Slovakya Yardım Ajansı'nın AFAD'a iletilmek üzere takdim ettiği destek için teşekkür ederim. Depremden hemen sonra Slovakya Cumhurbaşkanı ve dostum Miroslav, taziye ve destek mesajlarını sundular ve ihtiyacımızın olup olmadığını sordular. Biz kendilerine yardıma ihtiyaç olmadığını ve dayanışmaları için teşekkür ettiğimizi iletmiştik. Bugün bu sembolik rakamı halklarımızın arasındaki dostluğun nişanesi olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE, TÜRKİYE'NİN DE AB'YE İHTİYACI VAR"

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Öncelikle yaşamış olduğunuz deprem felaketinde ve çığ felaketinde hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarınız için baş sağlığı dilemek istiyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sembolik olarak AFAD'a yapmış olduğumuz bir bağışı; bizim dayanışma ve desteğimizi göstermesi açısından sunmak istiyorum çünkü bu tür durumlarda onlar en önemli durumu üstleniyorlar. Türkiye bizim için dost bir ülke. Siyasi ve ekonomik iş birliğine sahibiz. Geçtiğimiz yıl içinde Türkiye'ye tatillerini geçirmek için gelen Slovakya vatandaşlarının sayısı ilk defa 200 bin rakamını aştı. Bu sabah yaptığımız toplantıda ikili iş birliğini geliştireceğimiz konular üzerinde durduk. Türkiye gerçekten son derece önemli bir müttefikimiz NATO'da bu anlamda Avrupa'da bizim yaşadığımız birçok hususu etkileyecek son derece önemli politikalara liderlik edebilecek bir ülke. AB ve Türkiye'nin şu anda üzerinde anlaşamadığı bazı hususlar var. Biz de toplantımızda bu konuları konuştuk ve açıklık getirdik. Bu anlamda ikili diyalogun yanı sıra AB ve Türkiye'nin diyaloğunun devam etmesi gerekiyor. Çünkü AB'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de AB'ye ihtiyacı var" dedi.

