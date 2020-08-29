Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

Adana'da sıcak hava ile yüksek nemden bunalan vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar ile plajlarda serinlemeye çalıştı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Dışarı çıkan vatandaşlar, sıcaktan etkilenmemek için gölge yerlerde durmayı tercih ederken, bazılarının ise güneşten korunmak için şapka ya da şemsiye kullandığı görüldü.