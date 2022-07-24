Sıcak hava bunalttı - Son Dakika
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Sıcak hava bunalttı

24.07.2022 15:46

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu Adana'da, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi, bazıları da şemsiye ve şapkayla güneşin etkisinden korunmaya çalıştı.

Mersin

Mersin'de de hava sıcaklığının 33, nem oranının da yüzde 61'e ulaşması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde vatandaşlar ve turistler, denize girerek serinledi.

Kayacı Vadisi'ne gelenler de sıcaktan korunmak için Limonlu Deresi'nde yüzdü, gölge alanlarda piknik yaptı.

Kızkalesi'nde denize giren vatandaşlardan Adem Keskin, AA muhabirine, denizde serinlemek için Karaman'dan ilçeye geldiklerini söyledi.

Hatay

Hatay'da hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşması nedeniyle cadde ve meydanlarda sakinlik gözlendi.

Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar park ve mesire alanlarındaki ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Osmaniye

Osmaniye'de 39 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, serinlemek için merkezdeki Karaçay Şelalesi ile Düziçi ilçesindeki Yeşil Şelale'de yoğunluk oluşturdu.

Aileler, güneşin etkisinden korunmak için şelalelerin yakınındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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Kaynak: AA

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