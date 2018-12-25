Doğu Akdeniz'de Şiddetli Rüzgar Uyarısı

Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay ile çevreleri için şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay ile çevreleri için şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.



Açıklamada, yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek, başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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