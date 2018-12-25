Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de Şiddetli Rüzgar Uyarısı

Doğu Akdeniz'de Şiddetli Rüzgar Uyarısı

1 saat önce

Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay ile çevreleri için şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Doğu Akdeniz'de Şiddetli Rüzgar Uyarısı, System.String[]
Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay ile çevreleri için şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek, başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:39 Kaynak: AA

Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 15 İlde Daha Adayını Belirledi Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı

Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:42:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de Şiddetli Rüzgar Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]