Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de Şiddetli Yağış

Doğu Akdeniz'de Şiddetli Yağış

52 dakika önce

Mersin'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, bazı tarım alanlarını su bastı.

Doğu Akdeniz'de Şiddetli Yağış, System.String[]
Mersin'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, bazı tarım alanlarını su bastı.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklarda da yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

Akdeniz ilçesinde bağlı Huzurkent Mahallesi ile Tarsus ilçesini birbirine bağlayan D-400 kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrollü sağlandı.

Yağış nedeniyle bir narenciye paketleme tesisinin bahçesini su bastı, çalışanlar işlemlere ara vermek zorunda kaldı.

Kent genelindeki şiddetli yağışlar, Tarsus ilçesinde seracılığın yoğun yapıldığı Bahşiş, Kulak, Yeşiltepe, Aliağa, Alifakı ve Köselerli Mahallelerindeki bazı tarım alanlarında da etkili oldu.


İlçede 6-7 ve 19-20 Aralık'ta meydana gelen yağışların zarar verdiği, çiftçilerin ürün toplamak için suların çekilmesini beklediği seralar, şiddetli yağışların etkisiyle yeniden suyla doldu.


Bölgedeki çiftçiler seralarda su tahliye çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:26 Kaynak: AA

Mersin, Akdeniz, Güncel
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