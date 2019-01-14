Doğu Akdeniz'de Şiddetli Yağış Bekleniyor

MERSİN (İHA) – Yarın öğle saatlerinden itibaren Mersin ve Adana başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

MERSİN (İHA) – Yarın öğle saatlerinden itibaren Mersin ve Adana başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de metrekareye düşecek yağış miktarının 50 ile 100 kilogramı bulacağı şiddetli yağış bekleniyor. Yağış, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde etkili olacak. Yağışlar, Mersin'in batısı, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Yağışların zamanla bin 300 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



16 Ocak Çarşamba öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte güneybatı yönlerden fırtına da beklendiği belirtilen açıklamada, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. - MERSİN

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