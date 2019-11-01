Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor
7 saat önce
Doğu Akdeniz’de nisan ayından beri doğal gaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor
Doğu Akdeniz'de nisan ayından beri doğal gaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor.
Yunan Kathimerini gazetesi, "Akamas yarımadasının batısında konuşlandırılan Fatih gemisi Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinden uzaklaşarak Türkiye'ye doğru hareket ediyor ancak tam olarak nereye gittiğinin belli değil" ifadelerini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:37
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