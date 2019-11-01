Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor
Son Dakika Dünya Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor

7 saat önce

Doğu Akdeniz’de nisan ayından beri doğal gaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor, System.String[]

Doğu Akdeniz'de nisan ayından beri doğal gaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor.


Yunan Kathimerini gazetesi, "Akamas yarımadasının batısında konuşlandırılan Fatih gemisi Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinden uzaklaşarak Türkiye'ye doğru hareket ediyor ancak tam olarak nereye gittiğinin belli değil" ifadelerini aktardı.

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Doğu Akdeniz, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:37 
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