Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan ve denizden kesintisiz refakat
1 saat önce
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan ve denizden kesintisiz refakat.
Doğu Akdeniz Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan ve denizden kesintisiz refakat
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