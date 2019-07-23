Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan ve denizden kesintisiz refakat
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Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan ve denizden kesintisiz refakat

1 saat önce

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan ve denizden kesintisiz refakat.

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan ve denizden kesintisiz refakat
Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan ve denizden kesintisiz refakat
Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:45 Kaynak: DHA
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