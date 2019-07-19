Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri: 6 başlıkta bilmeniz gereken her şey
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Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri: 6 başlıkta bilmeniz gereken her şey

1 saat önce

Türkiye bir yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rus S-400 füzelerinin alımı ardından tarihinin en sıkıntılı dönemine girerken, Avrupa Birliği (AB) ile “mülteci anlaşması” ipliği ile bağlı olan hassas ilişkiler ise Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararıyla karşılandı

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri: 6 başlıkta bilmeniz gereken her şey, System.String[]
Türkiye bir yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rus S-400 füzelerinin alımı ardından tarihinin en sıkıntılı dönemine girerken, Avrupa Birliği (AB) ile "mülteci anlaşması" ipliği ile bağlı olan hassas ilişkiler ise Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararıyla karşılandı.

Aynı zamanda Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması, Ankara'nın NATO içindeki ve Batılı müttefikleri arasındaki yerini sorgulatıyor. Öte yandan Moskova ile yaşadığı bölgesel anlaşmazlıklar bu alışverişin etkisini sınırlı hale getiriyor.
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Doğu Akdeniz, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:52 
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