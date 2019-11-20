Doğu Akdeniz'de taşkın riski olan alanlar belirlendi

Doğu Akdeniz havzasında taşkın riski olan alanların belirlenerek, belirlenmiş olan riskin yönetilmesi için tedbirleri içeren taşkın yönetim planının hazırlandığı bildirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Doğu Akdeniz Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'nin kapanış toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile firma temsilcileri katılım sağladı.



Toplantıda konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, suyun bütün canlılar ve ekonomik faaliyetler açısından önemli olduğunu belirterek, "Su, bugün dünyada sanayi için vazgeçilmez bir unsur olmaktadır. Tarım için vazgeçilmez bir kaynaktır. Yani su olmazsa sanayi ertesi gün durur, su olmazsa tarım ertesi gün bitmiştir. Dünyada her şey suya bağlı yürüyor. Tabi bu kadar önemli bir madde ama dünya sularının yüzde 2.5'i canlılar tarafından kullanılabilir su. Bu açıdan suları korumamız ve kullanmada da tasarruflu olmamız çok önemli. Biz de ülke olarak su zengini değiliz, o yüzden kaynaklarımızı iyi kullanmak zorundayız" dedi.



Canlıların hayatı için son derece önemi bulunan suyun, iklimlerin değişmesi ve küresel ısınma ile beraber olumsuz etkenler ve yağışlar sebebiyle de bir felakete sebep olabildiğini kaydeden Su, "Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yeni ve çok ciddi bir çalışmayla Türkiye'de Doğu Akdeniz Havzası ile birlikte toplam 25 havzada bu çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma çerçevesinde her kurumun görevi belli, herkes buna göre yapılacak çalışmaları takip edip gerçekleştirecek. Böylelikle taşkın ve aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek zararların önüne geçebileceğiz. Yağışlarla meydana gelebilecek taşkınlar, taşkın öncesi, taşkın anı ve taşkın sonrası alınması gereken tedbirler, hangi bölgeler risk altında, böyle bir yağış zamanında neler olabilir, bunların olmaması için hangi tedbirleri almalıyız" diye konuştu.



"Taşkın riski olan alanlar belirlendi"



Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ise su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi maksadıyla yapılan mevzuat çalışmalarına değinerek, 2017 yılı Kasım ayında başlayan Doğu Akdeniz havzası taşkın yönetim planı hazırlama projesinin bugün itibariyle tamamlandığını belirtti. Proje kapsamında taşkın riski ön değerlendirmesi yapılarak, havzada taşkın riski açısından riskli alanların belirlendiğini açıklayan Dikmen, "Tehlikeler riski açısından sınıflandırılarak belirlenmiş olan riskin yönetilmesi için tedbirleri içeren taşkın yönetim planı hazırlanmıştır. Paydaş kurumlarının görüş ve önerileri alınarak, projenin çıktılarına yansıtılmıştır. Proje kapsamında 254 tedbir belirlenmiştir. Belirlenen tedbirlerin uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşlar ile halkın iş birliği içerisinde çalışmasının taşkın riskinin azaltılmasına katkı sağlanması beklenmektedir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından toplantı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından taşkın yönetim planı ile ilgili detaylı sunum gerçekleştirilmesi ile devam etti. - MERSİN