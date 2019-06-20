Son Dakika Haberleri: "Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz"
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"Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz"

1 saat önce

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Kalsın, tüm çalışmalar Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden geçmesi gerektiği üzerinde birleştiğini belirterek, "Hem diplomatik hem de ekonomik gerçekler gösteriyor ki Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir çözüm mümkün değil" dedi.

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Kalsın, tüm çalışmalar Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden geçmesi gerektiği üzerinde birleştiğini belirterek, "Hem diplomatik hem de ekonomik gerçekler gösteriyor ki Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir çözüm mümkün değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:38 
Türkiye, Doğu Akdeniz, Ekonomi
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