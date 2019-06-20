"Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz"
1 saat önce
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Kalsın, tüm çalışmalar Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden geçmesi gerektiği üzerinde birleştiğini belirterek, "Hem diplomatik hem de ekonomik gerçekler gösteriyor ki Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir çözüm mümkün değil" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:38
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Kalsın, tüm çalışmalar Doğu Akdeniz
gazının Türkiye
üzerinden geçmesi gerektiği üzerinde birleştiğini belirterek, "Hem diplomatik hem de ekonomik gerçekler gösteriyor ki Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir çözüm mümkün değil" dedi.
Yavuz, Temmuz'da sondaja başlayacak
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama!
Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız