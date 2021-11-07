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Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak

07.11.2021 11:26
Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak

Adana, Mersin ve Osmaniye'de orman yangınlarında zarar gören alanlarda 180 bin fidan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü toprakla buluşturulacak.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de orman yangınlarında zarar gören alanlarda 180 bin fidan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü toprakla buluşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılında 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesiyle ülke genelinde çok sayıda fidan dikilecek.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de de yaz aylarında çıkan orman yangınlarından zarar gören alanlar, Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşacak fidanlarla yeniden yeşermeye başlayacak.

3 ilde, 34 noktada toplam 1430 dönüm alanda 180 bin fidan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında toprakla buluşturulacak.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 2021'in Türkiye'de orman yangınları açısından üzücü bir yıl olduğunu, sorumluluk sahalarında da büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini anımsattı.

Yangınlarda 9 bin 500 hektarın zarar gördüğü bilgisini veren Akduman, "Yanan alanların ormanlaştırılmasıyla ilgili çalışmaları kesintisiz sürdürüyoruz. Yanan ağaçların temizlenmesi, oraların doğal ve yapay ağaçlandırma suretiyle tekrar tesis edilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. İnşallah önümüzdeki 3-4 aylık süre içerisinde yanan alanların tamamı gerek tohum ekmekle gerekse arazi hazırlığı yapıldıktan sonra fidan dikimiyle tekrar ağaçlandırılacak." dedi.

Akduman, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesimi, ülkemizin daha yaşanabilir hale gelmesi noktasında duyarlılığa sahip. Katkı vermeye çalışıyor. Her sene ağaçlandırma sahalarında yaptığımız faaliyetimizi, toplumdaki bu duyarlılığı da dikkate alarak özellikle yangın sahasında yapmayı düşünüyoruz. 11 Kasım'da, 11 lokasyonda 830 dönümlük alanda toplamda 100 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Orman alanlarına diktiğimiz fidanları kendimiz üretiyoruz. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 6 fidanlığımız mevcut. Yılda 154 farklı türde ortalama 5,5 milyon fidan üretiyoruz."

Adana ve Osmaniye'de 80 bin fidan dikilecek

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, Adana ve Osmaniye'deki sorumluluk sahalarında bu yıl 182 noktada çıkan yangında yaklaşık 7 bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek gerek yangın söndürme gerekse yanan alanların yeniden ağaçlandırılması yönünde yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yılmaz, ağaçlandırma çalışmalarında arazi ıslahı ve fidan üretimine hız verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bölge müdürlüğümüz fidanlıklarında başta orman yangınlarında zarar gören sahalarda kullanılmak üzere ağaçlandırma ve erozyonla mücadele sahaları için 73 türde 11 milyon fidan üretimini gerçekleştirdik. Bu fidanlarımız şu anda hazır. Toprakla buluşmayı bekliyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Adana ve Osmaniye'de 23 noktada yaklaşık 80 bin fidan dikilecek."

Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak
Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak
Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak
Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak
Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak

Osmaniye, Kasım, Adana, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak - Son Dakika
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