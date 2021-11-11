Doğu Akdeniz'de yanan ormanlık alanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşturuldu - Son Dakika

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de yanan ormanlık alanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşturuldu.

Adana genelinde 15 noktada 80 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Sarıçam ilçesi Gökbuket Mahallesi'ndeki 27 Temmuz'da çıkan orman yangını sonrası iyileştirme çalışması yapılan 28 hektar sahada, Vali Süleyman Elban'ın da katıldığı etkinlikte Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın dua etmesi sonrası ilk etapta 7 bin 500 fidan dikildi.

Elban, gazetecilere, her yaz belli bölgelerde orman yangınları meydana geldiğini söyledi.

Geçen yaz Akdeniz'de büyük bir yangın çıktığını anımsatan Elban, daha önceki dönemlerde yanan bölgelerin süratli bir şekilde ağaçlandırıldığını kaydetti.

Adana Kozan'da 2020'de çıkan yangının etkilediği bölgedeki ağaçlandırma çalışmasının geçen yıl tamamlandığını hatırlatan Elban, şöyle devam etti:

"Bu yıl hem Aladağ, Sarıçam, Kozan ve diğer bölgelerin yangın çıkan yerlerinde hem de ülkemizin diğer illerinde yangın çıkan yerlerde ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılıp, sezon bitimine kadar tamamlanması planlanıyor. Bu yaz döneminde yanan bir bölgemizi orman teşkilatımız süratli şekilde hazırladı. Şu ana kadar bu çalışmalar devam ediyordu. Burada yoğun bir çalışma başladı. Bahar dönemine kadar başta Aladağ ve Kozan'ımız olmak üzere diğer ilçelerimizde yanan tüm orman sahalarında ağaçlandırma faaliyetini tamamlayacağız. Muhtemelen daha fazla alan ağaçlandırılmış olacak. Ülke olarak 84 milyon fidan dikimi hedeflendi. Sahaların tüm fidan ihtiyacı tamamlanıp ekimi yapılacak. Muhtemelen yanan bölgeden biraz daha fazlasını yapacağız."

Orman Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında etkinliğe katılan etkili pazarlama uzmanı Gizem Özaycan Korkulu, gazetecilere, "Topraklarımız yeşillensin. Daha fazla kuraklık olmasın diliyorum." dedi.

Aladağ ilçesinde Topallı Mahallesi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sarıeroğlu, etkinlikte, geçen yaz Adana'da çıkan yangınlardan dolayı üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Bu yangınlarda can kaybının olmadığını dile getiren Sarıeroğlu, devletin afetin yaralarını sarmak için seferber olduğunu kaydetti.

Hızlı müdahalelerle büyük hasarların oluşmasının engellendiğini aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Adana için doğa çok önemli. Vatandaşlarımız 'Yaşadığımız bu 2 bin hektarlık kaybı Aladağ'da en hızlı şekilde nasıl telafi edebiliriz, ağaçlarımız, hayvanlarımız ne olacak?' diye bizlere sormuşlardı. Bugün ilk adımı atıyoruz. Burada tüm Türkiye ile aynı anda fidanlarımız toprakla buluşturacağız. Yaşadığımız yangınlar, pandemi süreci doğaya, havaya, yeşile ne kadar ihtiyacımız ve muhtaç olduğumuzu gösterdi. Geleceğimize nefes olmak adına, evlatlarımıza daha yeşil Türkiye bırakmak adına Cumhurbaşkanımıza ve bu alanda çalışan yol arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Sarıeroğlu ve diğer katılımcılar yangından zarar gören alanlara fidan dikti.

Mersin

Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alanda fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, etkinlikte yaptığı konuşmada, ormanların çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Orman varlığının korunmasının ve varlığının artırılmasının önemli bir görev olduğunu aktaran Su,"Bu yıl içerisinde Mersin'de büyük orman yangınları oldu ama bu sezon ilimizde 3 milyon 300 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bugün ilimiz genelinde ise 100 bin fidan toprakla buluşacak. Orman varlığımız çok önemli. Mersin'de orman varlığını artırmak için her yıl önemli katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da ormanların insanların vazgeçilmez değerlerinden olduğunu belirterek, yanan ormanlık alanların yeniden kazandırılması için ilk andan çalışmalara başladıklarını ve bu alanların her metrekaresini tekrar ormana kazandıracaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından il protokolü, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği yapıldı.

Hatay

Hatay'da, "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 7 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Üniversite Alahan yerleşkesinde, "Bugün Fidan Yarın Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Rahmi Doğan, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine katılan bazı çocuklar jandarma ekiplerinin motosikletine bindi.

Etkinlikte konuşan Doğan, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakabilmek adına bu çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Orman varlıklarının milli servet olduğuna dikkati çeken Doğan, bugün burada olduğu gibi Türkiye'de milyonlarca fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

Son 10 yılda orman varlığını en fazla arttıran ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Vali Doğan, şöyle konuştu:

"Orman yangınlarında orman teşkilatının fedakarca mücadelesine bizzat şahit oldum. Onlarla bu süreç içerisinde orman alanlarında, dağda, derede gözünü kırpmadan orman varlıklarımızı koruyabilmek adına cansiperane nasıl mücadele ettiklerini gördüm. Orman yanlarında en etkili mücadele hızlı ve ani müdahaledir. Orman teşkilatımız bu yıl çok güzel bir sınav verdi, özellikle İskenderun'a konuşlandırmış olduğumuz 3 hava aracıyla çıkan yangınlara çok hızlı bir şekilde müdahale ettik ve çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü. Bugün burada geçen senelerde yanan alanı ağaçlandıracağız, fidan ekimleri yıl boyunca devam edecek."

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı İlkay Günay, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de de "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 7 noktada 19 bin 500 fidan dikimi yapıldı.

Merkez ilçesine bağlı Akyar mevkisinde 15 Temmuz'da çıkan orman yangınından etkilenen alanda düzenlenen programda, fıstıkçamı, defne, keçiboynuzu, kızılçam ve servi türünde 3 bin fidan dikildi.

Vali Erdiç Yılmaz, buradaki konuşmasında, yanan orman alanlarını ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kentte, geçen yıl 98 bin 920 fidanı toprakla buluşturduklarını aktaran Yılmaz, "Hepimiz biliyoruz ki ağaç nefestir. Ağaç dikmek için bugün çok önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan proje kapsamında milyonlarca ağaç bugün de toprakla buluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, orman yangınlarında büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, "Biliyorsunuz ki bu yaz döneminde ciğerlerimiz yandı. Biz inşallah en kısa sürede yanan bütün alanlarımızı ağaçla buluşturacağız." dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Dikenli Mahallesi'nde de tören düzenlendi.

Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, gazetecilere, Osmaniye'de meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek için milyonlarca fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, "İlk olarak 5 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yıl sonuna kadar bölgemizde 1 milyon, 2022 yılı sonuna kadar ise 7 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Etkinlikte, Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu da kızlarının adını verdikleri fidanı dikti.

Programda ilçe protokolü ve öğrenciler de fidanları toprakla buluşturdu.

Türk Kızılay Kadirli Şubesi ekipleri de şehitlerin ve ilçedeki bazı yaşlıların isimlerinin bulunduğu fidanların dikimini yaptı.