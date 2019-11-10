Doğu Akdeniz'de yapılacak en büyük tatbikat başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde 22'ncisi düzenlenen "Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı" başladı. Tatbikatta, TCG Sancaktar amfibi çıkarma gemisinde basın brifingi düzenlendi.



Türk Deniz Kuvvetlerinin iki yılda bir icra ettiği Doğu Akdeniz serisi davet tatbikatlarının 22.'si 9- 20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek.



TCG Sancaktar amfibi çıkarma gemisinde yapılan bilgilendirmede tatbikat ile ilgili bilgiler verildi. Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu tatbikat tanıtımını anlattı.



Amacı dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği ve NATO'ya deklare edilmiş Türk yüksek hazırlık seviyeli deniz kuvveti (TURMARFOR) karargahının eğitilmesini sağlamak olan tatbikatta, NATO unsuru, dost müttefik ülkeler ile kamu kuruluşlarının geniş çaplı katılımı ile icra edilmesi planlanıyor.



Tatbikata 15 ülke 32 gözlemci, 5 karargah subayı, 3 firkateyn, 2 deniz karakol uçağı, 1 deniz karakol uçağı, 1 deniz özel kuvvet timi, 1 gemiye çıkma timi milli kontrolde iştirak edecek. Katılımcı ülke sayısı 15 olan tatbikatta 4 bin 700 personel görev alacak. Şimdiye kadar yapılmış en büyük Doğu Akdeniz tatbikatı olacak. Tatbikatta insani yardım operasyonları da test edilecek.



2023 yılında NATO Deniz Unsur Komutanı görevini devralması planlanan Türk donanmasının eğitim ve kabiliyetlerinin denenmesi de tatbikatta hedeflenen amaçlar içerisinde. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere tüm birimleriyle katılıyor. Bölgedeki harbe hazır en güçlü kuvvet olan Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na savaş gemilerinin yanı sıra deniz karakol uçakları, insansız hava araçları ve SAT-SAS timleriyle katılıyor.



Brifingde Gölcük Deniz Üssünde hazır bulunan tatbikat yöneticileri de eş zamanlı kamera bağlantısı ile izledi. Dünyanın en büyük amfibi gemilerinden olan TCG Sancaktar'da, tatbikattan önce yapılan bilgilendirme toplantısında kullanılacak silahlar ve araçlar geminin içinde sergilendi.



Azerbaycan, Brezilya, Gürcistan, İtalya, Kuveyt, Lübnan, Meksika ve Katar'dan toplam 40 gözlemci de tatbikatı izleyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Hava ve Kara Komutanlıkları da tatbikata destek verecekler. Tatbikat 20 Kasım'da son bulacak.



Kanada Hükümeti Deniz Kuvvetleri Komutanı ve NATO Deniz Kuvvetleri 2. Grup Komutanı Josee Kurtz, "Kanada Deniz Kuvvetleri olarak 2019 Doğu Akdeniz tatbikatı için Aksaz Marmaris'e geldik. Tatbikata 5 gemi ile katılıyoruz. Türk ordusunun tatbikatı çok büyük biz de bu tatbikatta olmaktan gururluyuz" dedi. - MUĞLA