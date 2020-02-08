Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Burgazada korvetlerimizden tahliye eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Burgazada korvetlerimizden tahliye eğitimi - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Burgazada korvetlerimizden tahliye eğitimi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden Yavuz Sondaj Platformu ile helikopter arasında sıhhi tahliye eğitimini icra edildiğini bildirdi.

Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Burgazada korvetlerimizden tahliye eğitimi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden Yavuz Sondaj Platformu ile helikopter arasında sıhhi tahliye eğitimini icra edildiğini bildirdi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden YAVUZ Sondaj Platformumuz ile ona refakat eden TCG BURGAZADA korvetimiz arasında helikopter ile sıhhi tahliye eğitimi icra edildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
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