Doğu Akdeniz'de yüzlerce deniz anası sahile vurdu - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de yüzlerce deniz anası sahile vurdu

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde sahile yüzlerce deniz anası vurdu.

Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'de Silifke ilçesinde Kum Mahallesi ile Susanoğlu bölgesinde sahil kenarında gezinti yapan vatandaşlar, deniz analarının kıyıya vurduğunu fark etti. Kıyıya vuran yüzlerce deniz anasının videosunu çeken vatandaşlar, denize girmek isteyenlerin dikkat etmesini istedi.

Bu arada, durumun bildirildiği ilgili kurumların bölgede çalışma yapacağı kaydedildi.

Belirli noktalarda toplu belirli noktalarda aralıklı görülen deniz analarının neden kıyıya vurduğunun bilinmediği aktarıldı.