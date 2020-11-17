Doğu Akdeniz'de zeytinin yağa yolculuğu başladı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de zeytinin yağa yolculuğu başladı

17.11.2020 11:25
Doğu Akdeniz'de zeytinin yağa yolculuğu başladı, System.String[]

Doğu Akdeniz'in önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Hatay'da zeytin sıkımına başlandı.

Doğu Akdeniz'in önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Hatay'da zeytin sıkımına başlandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler, aroması, kalitesi ve yüksek yağ oranıyla dikkati çeken "Halhalı", "Sarı haşebi", "Savrani" ve "Karamani" türü zeytinleri elle ve zeytin silkme makineleriyle hasat ediyor.

Yaklaşık 5 milyon zeytin ağacının bulunduğu ilçede özenle toplanan zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak ayrılıyor, kalanı yağları çıkarılmak üzere çuvallara konularak fabrikalara gönderiliyor.

Fabrikalara gelen zeytinler yıkama, kırma, pres işlemlerinden geçiriliyor, ardından suyu ayrıştırılarak zeytinyağı elde ediliyor.

Amerika ve Orta Doğu'ya satılıyor

Altınözü Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl zeytin rekoltesinin 60 bin ton civarında olmasını beklediklerini, 7 bin 500 ton zeytinyağı elde etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Kaya, ilçede her türlü altyapıya sahip 50 civarında zeytin fabrikası bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İlçemizde yetiştirilen zeytinlerin aroması, kalitesi diğer zeytinlerden farklıdır. Altınözü zeytini daha başkadır. Geçen yıl Hatay genelinde 25 bin ton zeytinyağı elde edildi. Bunun yaklaşık yarısı Altınözü'nden çıktı. Zaten arazi ve zeytin ağacı varlığı olarak da Hatay'ın yarısına sahibiz. Bundan dolayı toplam yağın yarısı ilçemizden çıkıyor. Bu yıl iklim şartları nedeniyle geçen seneye oranla düşüş var. Bu sene Hatay genelinde 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor, bunun yine yarısı ilçemizden çıkar. Altınözü'nde üretilen yağların yaklaşık yüzde 30'u Amerika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor."

Üreticiler talebe yetişemiyor

Hatay Zeytinyağı Üreticileri ve İşletmelerini Koruma Derneği Başkanı Yılmaz Dönmez de zeytinyağına talebin çok fazla olduğunu bildirdi.

Dönmez, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki zeytinlerden elde edilen yağların yüzde 30'undan fazlasını ihraç ediyoruz. Bu da çiftçimiz ve devletimiz için çok önemli, döviz getiriyoruz. Şu anda çok ciddi şekilde zeytinyağlarımıza talep var. O kadar talep var ki yetiştiremiyoruz. İlçemizde yağ fiyatları çok iyi 20 liranın üzerinde satılıyor. Bu üretici ve tüketici açısından olumlu. İlçede 3 yıllık ortalamaya baktığımızda 1,5 ila 5 milyon dolar civarında zeytinyağı ihracatımız oldu."

Zeytinyağı fabrikası sahibi Ali Ayvazoğlu da işletmesinde yılda ortalama 250 ton zeytinyağı üretildiğini söyledi.

Sezonun yeni başladığını ve zeytin hasadının sürdüğünü belirten Ayvazoğlu, yağlarının kalitesi ve aroması dolayısıyla yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Doğu Akdeniz, Zeytinyağı, Altınözü, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz'de zeytinin yağa yolculuğu başladı - Son Dakika Ekonomi


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