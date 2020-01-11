Doğu Akdeniz'deki 2. sondaj çalışmasını tamamlayan "Yavuz" Mersin açıklarında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'deki 2. sondaj çalışmasını tamamlayan 'Yavuz' Mersin açıklarında - Son Dakika

Doğu Akdeniz'deki 2. sondaj çalışmasını tamamlayan "Yavuz" Mersin açıklarında

6 saat önce

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemisi "Yavuz", Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

Doğu Akdeniz'deki 2. sondaj çalışmasını tamamlayan

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemisi "Yavuz", Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.

İlk sondaj çalışmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda yapan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, ikinci sondaj çalışmasını da Güzelyurt-1 lokasyonunda tamamlayarak, Mersin'e döndü.

Yavuz, Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından limana dönen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemi, ikmal yaptıktan sonra yeniden Doğu Akdeniz'e sondaj yapmak üzere açılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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