Doğu Akdeniz'deki Bilimsel Araştırma Faaliyetleri
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca, TCG Barbaros Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine refakat görevinin sürdüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, TCG Barbaros Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz
'de bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa
sismik araştırma gemisine refakat görevinin sürdüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barbaros Hayreddin
Paşa sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında bilimsel araştırma faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Açıklamada, sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından sağlanan refakat görevi kapsamında TCG Barbaros Fırkateyni'nin de halen bölgede bulunduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:20 Kaynak: AA
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