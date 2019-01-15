Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'deki Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

Doğu Akdeniz'deki Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, TCG Barbaros Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine refakat görevinin sürdüğü bildirildi.

Doğu Akdeniz'deki Bilimsel Araştırma Faaliyetleri, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, TCG Barbaros Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisine refakat görevinin sürdüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında bilimsel araştırma faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Açıklamada, sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sağlanan refakat görevi kapsamında TCG Barbaros Fırkateyni'nin de halen bölgede bulunduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:20 Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Memurlarının Yemek Bedelleri Belirlendi Trump'ın Ardından Bir Skandal Açıklama da BAE'den Geldi: Kürtlerin Geleceğine Dair Endişeler Meşru

Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:43:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'deki Bilimsel Araştırma Faaliyetleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]