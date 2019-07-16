Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için dördüncü gemi gönderilecek
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Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için dördüncü gemi gönderilecek

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi...

Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için dördüncü gemi gönderilecek, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından, Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Dönmez, Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığında hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı.
Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj gemilerinin bölgedeki bütün operasyonlarını planlandığı şekilde yürüttüğünü ve yürütmeye devam edeceğini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:
"Türkiye bölgedeki kaynakları arama, üretme ve uluslararası pazarlara iletme kabiliyet ve gücüne sahiptir. Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından, Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek. Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki egemenlik haklarını yok sayacak her türlü girişim karşısında ilgili bakanlıklarımızla beraber koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."
Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Fatih, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:17 Kaynak: AA
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