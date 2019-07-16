Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için dördüncü gemi gönderilecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine dördüncü geminin dahil edileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:47
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