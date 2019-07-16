Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için dördüncü gemi gönderilecek
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Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için dördüncü gemi gönderilecek

41 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine dördüncü geminin dahil edileceğini söyledi.

Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için dördüncü gemi gönderilecek, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine dördüncü geminin dahil edileceğini söyledi.
Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:47 
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