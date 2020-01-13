"Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye" paneli - BOLU

Bolu'da " Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye" konulu panel düzenlendi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından düzenlenen BAİBÜ Kültür Merkezinde düzenlenen panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 1. Dünya Savaşı sonrasında Türk'ün denizle olan irtibatını kesmek amacıyla önüne konulan haritayı "Selanikli Mustafa Kemal'in" yırttığını ifade etti.

Bugün de "Rizeli Recep Tayyip Erdoğan"ın Türkiye'yi denizden uzaklaştırmak isteyenlere "dur" dediğini ifade eden Topçu, Türkiye'nin sahada ve masada olmaya devam edeceğini söyledi.

Topçu, Doğu Akdeniz meselesinin başta kıyısı olan ülkeler olmak üzere neredeyse tüm dünya devletleri tarafından takip edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de çok zengin hidrokarbon yatakları ve doğalgaz rezervleri var. Ülkemizi de bu esnada kapımızın önünde olup bitenlerden sarfınazar tutmak gibi bir gayretin ve çabanın içindeler.

Şu an kaba siyasetin zamanı mıdır? 'Ne işimiz var Libya,da? Ne işimiz var Suriye'de?' demenin zamanı mıdır? Hiç mi tarih bilginiz yok sizin. O partinin kurucusu, cumhuriyetimizin varisi, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp sokaklarında göğüs göğüse çarpışırken gözünden yaralanmış. Oralarda çok işimiz var. Ne zaman ki orada yaşayan kardeşlerimize güvenlik, refah, adalet, tesis olunur. O zaman oralarda işimiz olmaz."

BAİBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dalar ise Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımların atıldığına dikkat çekerek, Türkiye'nin bu adımları ve girişimleri boşa çıkarmak için Libya ile önemli bir anlaşma yaptığını söyledi.