Doğu Akdeniz'deki gerilim Washington'da masaya yatırıldı - Son Dakika

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Lozan ve Paris Anlaşmalarını ihlal ederek adaları silahlandırdığını belirterek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi düşürmenin tek yolunun Atina'nın anlaşmalara uyması olduğunu söyledi.

Yaycı, Washington merkezli Bay Atlantic Üniversitesi ile Global Policy Institute düşünce kuruluşunun ortak düzenlediği panelde Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yayılmacı veya revizyonist bir ülke olmadığını vurgulayan Yaycı, Akdeniz ile en uzun kıyısı olan ülke olduğu halde Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından buradaki kaynakların paylaşımında yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Yaycı, Yunanistan'ın kendi menfaatlerine göre Doğu Akdeniz'de ekonomik alan iddiasında bulunduğu ve bu kapsamda anlaşmalar yaptığına işaret ederek, "Tüm kıyı ülkeler oturup birlikte adil bir şekilde bu alanları paylaşmalıdır." dedi.

Türkiye'nin görüşmelere açık olduğunu belirten Yaycı, Ankara'nın uluslararası hukuk çerçevesinde kendi haklarını savunmaktan başka bir amacı olmadığını kaydetti.

Yaycı, Doğu Akdeniz'deki sorunun Rum Yönetiminin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) haklarını dikkate almaksızın münhasır ekonomik bölge ilan etmesi ile başladığını hatırlatarak, "Türkiye daha sonra duruma müdahale etti. Kendi deniz yetki alanını savunmaya geçti ve Birleşmiş Milletlere kıta sahanlığını ilan etti." diye konuştu.

Yunanistan'ın önce Lozan Antlaşması ile 1947'deki Paris Antlaşmasının adaların silahsızlandırılmasına ilişkin hükümlerini dikkate almadığını ifade eden Yaycı, şöyle devam etti:

"Yunanistan, Lozan ve Paris Anlaşmalarına rağmen tüm bu küçük adaları silahlandırıyor. Bölgede Türkiye'den başka ülke yok. Bu iki ülke de NATO ülkesi iken Yunanistan bunları nasıl silahlandırıyor? Bunlar NATO çatısı altında iken böyle Türkiye'den böyle bir tehdit nasıl beklenebilir? Dolayısıyla burada çözüm anlaşamalara uymaktan geçiyor."

"Türkiye'nin haklı mağduriyetleri var"

Virginia Polytechnic ve Bay Atlantic Üniversitelerinde öğretim görevlisi olan Dr. Arnold Dupuy ise ABD'nin halen Soğuk Savaş ideolojisi ile Türkiye'ye yaklaştığını ancak Ankara'nın bölgesel bir oyuncu olduğuna ve kendi menfaatleri olduğuna dikkati çekti.

Dupuy, "Türkiye'nin (Doğu Akdeniz'de) haklı mağduriyetleri var. Burada kendi menfaatlerini doğal olarak koruma peşinde. Türkiye'nin orada uzun zamandır kaygıları söz konusuydu ve bunlarda haklı." ifadelerini kullandı.

Seçim bitene kadar ABD'nin Doğu Akdeniz pozisyonunda bir değişiklik beklemediğini ifade eden Dupuy, "Türkiye ile ABD'nin geri dönüp ortak nokta bulmaları gerekir. Ortak noktalar bulup işbirliğinin bunların üzerine inşa edilmesi gerekir." dedi.