Doğu Akdeniz'deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz
Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor.
Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz astsubay açık deniz eğitimleri icra eden Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) 1'inci sınıf öğrencileri ve onları açık deniz eğitimleri kapsamında taşıyan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) gemileri, Girne Limanı önünden geçerek halkı çimariva ile selamladı.
- Lefkoşa
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