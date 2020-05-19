Doğu Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatı arttı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatı arttı

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-nisan döneminde 381 milyon 330 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

Doğu Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatı arttı, System.String[]

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-nisan döneminde 381 milyon 330 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

Mersin, Hatay ve Adana'dan bu dönemde yapılan yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,38 artış gösterdi. Bu illerden geçen yılın aynı döneminde 322 milyon 107 bin dolarlık ürün yurt dışına satılmıştı.

Ocak-nisan döneminde Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının 756 milyon 77 bin 192 dolar seviyesinde gerçekleştiği dikkate alınırsa, bu satışın yarısından fazlası söz konusu 3 il tarafından yapıldı.

Bu dönemde Mersin'den 199 milyon 607 bin, Hatay'dan 142 milyon 498 bin ve Adana'dan 39 milyon 225 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldı.

"İhracatımız kesintisiz devam etti"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üreticisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en asgari düzeyde etkilenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Türk ihracatçıların bu süreçte de dünya pazarlarında yer almaya devam ettiklerini belirten Sin, şunları kaydetti:

"Devletimizin bu süreçte almış olduğu hızlı ve etkili kararlar sayesinde yaş meyve sebze ihracatımız kesintisiz devam etti. Salgına rağmen yılın ilk 4 ayında ihracatımız arttı ve bölge olarak başarılı bir dönem geçirdik. Bu artışımızı yıl sonuna kadar sürdürmeyi amaçlıyoruz."

Ocak-nisan döneminde en fazla yaş meyve sebze ihraç edilen 5 kent şöyle:

İller 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)
MERSİN 156.948.702 199.607.300 27
ANTALYA 142.645.414 177.572.462 24
HATAY 129.350.290 142.498.045 10
İZMIR 24.721.348 40.806.220 65
ADANA 35.809.953 39.225.115 10

Mersin, Adana, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:22 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatı arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak         
15:06
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi         
14:42
Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın Son Dakika: Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: 101 sene önce atılan ilk adımın anlamını kavrayın         
14:33
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi         
14:27
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi         
14:24
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 18:18:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]