Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

6 saat önce

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batıdan ve yarın sabah saatlerinde de kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınadan kaynaklı oluşabilecek ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Akdeniz, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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