Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
7 saat önce
Doğu Akdeniz'de Mersin ve Adana kıyıları ile açıklarında fırtına beklendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:04 Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de Mersin ve Adana kıyıları ile açıklarında fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana kıyıları ile açıklarında, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtildi.
Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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