Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de yarın öğlen itibarıyla batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgar yer yer 8 kuvvetinde (75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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