Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de yarın öğlen itibarıyla batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgar yer yer 8 kuvvetinde (75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.