Doğu Akdeniz için kritik toplantı devam ediyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantının NATO karargahında devam ettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından Doğu Akdeniz'i yakından ilgilendiren toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında devam etmektedir" denildi. - ANKARA