Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

57 dakika önce

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın ve cuma günü için kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın ve cuma günü için kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz ve Toroslar'da, yarın akşam saatlerinden cuma öğle saatlerine kadar güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtınanın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerin çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 Kaynak: AA

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