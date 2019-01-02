Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın ve cuma günü için kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın ve cuma günü için kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.



Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz ve Toroslar'da, yarın akşam saatlerinden cuma öğle saatlerine kadar güney ve güneybatıdan kuvvetli fırtınanın beklendiği belirtildi.



Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerin çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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