Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

17 dakika önce

Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde başlayıp yarın akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Doğu Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde başlayıp yarın akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden 7 ile 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtınanın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği ifade edilirken, başta denizciler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Hatay, Doğu Akdeniz, Güncel
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