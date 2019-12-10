Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
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Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetini artırarak fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, cuma sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve diğer risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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