Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
6 saat önce
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetini artırarak fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, cuma sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve diğer risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Son Dakika Türkiye, üçüncü sondaj gemisini göndererek AB'ye meydan okuyacak Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti