Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
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Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de Perşembe ve Cuma günü kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de Perşembe ve Cuma günü kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de güney güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın, kuvvetini arttırarak perşembe sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilerek, fırtınadan kaynaklı oluşabilecek ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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