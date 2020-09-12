Doğu Akdeniz için yeni bir Navtex ilan edildi - Son Dakika

Türkiye yayımladığı yeni duyuruyla Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacağını açıkladı. Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken Türkiye peş peşe yayımladığı Navtex kararlarıyla bölgede sismik araştırma, tatbikat ve eğitimlerinin kararlılıkla sürdüyor. Son olarak 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı.Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.

(İHA)