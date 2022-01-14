Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar yağışları beklendiği, yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp cumartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı şekline döneceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.