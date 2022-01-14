Üye Girişi
Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı

14.01.2022 16:19
Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar yağışları beklendiği, yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp cumartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı şekline döneceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

YORUMLAR
500

Doğu Akdeniz, Meteoroloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı - Son Dakika


Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt         
16:52
Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi         
16:20
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş         
12:30
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
16:51 Elazığ'da kısıtlamaların Enes Kara'nın intiharıyla ilgilisi var mı? Valilikten yanıt
16:23 Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için 'kaygılanmayı' bırak da kendi vereceğin hesabı düşün
16:19 Dördüncü kattan düşen hemşire feci şekilde can verdi
16:17 Oğlunu okula bırakırken bir kadınla tartışan Buse Varol isyan etti!
15:56 3 çocuğu taciz eden evli ve 1 çocuk babası sapık, tutuklanınca şeytanı suçladı
15:54 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!
15:53 İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu! Bu animasyon ABD'yi kızdıracak
15:51 Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Umut Evirgen ilk kez görüntülendi! Daha önce Tuba Büyüküstün'le birlikteydi
15:42 Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı
15:19 Terör şehidi bakan Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak MHP'den istifa etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 17:01:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement