Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik toz taşınımı uyarısı - Son Dakika
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Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik toz taşınımı uyarısı

17.04.2022 13:57
Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik toz taşınımı uyarısı

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı bildirildi.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde etkisini gösteren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.

Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Doğu Akdeniz'de 19 Nisan Salı sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 20 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik toz taşınımı uyarısı - Son Dakika


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