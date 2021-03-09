Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor - Son Dakika

Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor

09.03.2021 13:44

- Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor 150 tekne kapasiteli Erdemli Balıkçı Barınağı'nın kapasitesi 300 tekneyle 2 katına çıkarılacak Çalışmaların haziran ayında tamamlanması planlanıyor Mersin'in Erdemli ilçesindeki, Doğu Akdenizli balıkçıların önemli...

- Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor

150 tekne kapasiteli Erdemli Balıkçı Barınağı'nın kapasitesi 300 tekneyle 2 katına çıkarılacak

Çalışmaların haziran ayında tamamlanması planlanıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesindeki, Doğu Akdenizli balıkçıların önemli uğrak noktalarından Erdemli Balıkçı Barınağı'nda kapasitenin arttırılması için mevcut mendireklerde uzatma çalışması devam ediyor. Mendirek uzatması ve 2 adet iskele yapımıyla birlikte barınakta 150 olan tekne kapasitesi 300'e çıkarılacak. Türkiye'nin en büyük 3. balıkçı barınağı olarak da bilenen Erdemli Balıkçı Barınağı'nda çalışmaların haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen mendirek uzatma ve tevsii inşaatı çalışmasında 127 bin ton kaya ve taş kütlesi kullanılacak. Mevcut 695 metre uzunluğundaki mendirek 55 metre daha uzatılarak 750 metre uzunluğa ulaşacak. Barınağa 150 balıkçı teknesi ve yatın demir atıp bakım yapılabileceği 100'er metre uzunluğunda 2 adet parmak iskele daha kazandırılacak. Böylelikle 150 olan tekne kapasitesi 300 tekneye ulaştırılacak.

Yürütülen çalışmayla ilgili bilgi veren yüklenici firma yetkilisi Emrullah Varolgüneş, "Erdemli Balıkçı Barınağı mendirek uzatma ve tevsii inşaatı devam ediyor. 200 metrelik bir rıhtımımız yapılacak. Ardından ana mendirekte 55 metrelik bir uzatma. Tali mendireğimizde de 35 metrelik bir uzatma gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında yapılacak 2 adet parmak iskeleyle balıkçıların, teknelerin ve yatların yanaşabileceği bir alan oluşturacağız. Daha sonrasında muhtelif çevre düzenlemeleri ve elektrik işlerini yapıp projeyi teslim etmiş olacağız" dedi.

"Tekne kapasitesinin artacağı için balıkçılar olarak sevinçliyiz"

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın ise çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sakın, "8-10 senedir beklediğimiz inşaatımız, tadilatımız başladı. Balıkçı barınağımızın kapasitesi artacak. 2 tane 100'er metrelik parmak iskele yapılacak. Kapasite artımıyla Erdemli Balıkçı Barınağı daha işlevsel hale gelecek. Şuanda gördüğünüz gibi büyük tekneler geldiği zaman iskeleleri dolduruyor. Çünkü biz misafir ağırlayan bir balıkçı barınağıyız. Merkezi bir yer olduğumuz için bütün Doğu Akdeniz'de çalışan tekneler balıkçı barınağımıza mutlaka geliyor. Kapasitemiz çok az geliyordu. Çokta sevinçliyiz. Şuanda 150 tekne barındırabiliyorduk, bu tadilattan sonra 300 tane ve daha fazlasını barındırabileceğiz" şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor
Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor
Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor
Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor
Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor
Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor
Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor
Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor

Doğu Akdeniz, Haziran, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz'in gözde balıkçı barınağının kapasitesi arttırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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