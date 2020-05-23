Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bu gece saatleri ve yarın, Mersin'in batı ve kuzey kesimleri ( Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke ve Çamlıyayla), Adana'nın yüksek kesimleri ( Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde ( Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak) kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.