Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanarak iyileşen hastaların immün plazma bağışı için Adana'da oluşturulan merkez, kentin yanı sıra Mersin, Hatay ve Osmaniye'den "gönüllü kahramanları" bekliyor.

Türkiye'de ilk olarak 5 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde başlatılan ve başarı elde edilen plazma tedavisi, Kovid-19'a yakalananların umudu oldu.

Bu kapsamda Adana'da Doğu Akdeniz'deki bağışçılar için Türk Kızılay tarafından kurulan merkez, hastalığı yenmiş kişilerin gönüllü olması durumunda gerekli tetkikler için her türlü kolaylığı sağlıyor.

Bağış yapmak isteyenler, Türk Kızılay görevlileri tarafından adreslerinden özel araçla merkeze getiriliyor, plazmalarının alınmasının ardından yine adreslerine bırakılıyor.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde kritik durumdaki hastaların tedavisi için iyileşmiş Kovid-19 hastalarından immün plazma alındığını söyledi.

Merkezde şu ana kadar 12 kişiden immün plazma alındığını belirten Saygılı, Sağlık Bakanlığından kendilerine virüsü yenenlerin listesinin geldiğini, bu kapsamda ilgili kişilere ulaşılarak bağış yapmak isteyenlere gerekli prosedürlerin uygulandığını anlattı.

"Plazma bağışı yapanlar da kahramanımız"

Saygılı, immün plazma transferinin Kovid-19'a karşı en çok ümit bağlanan tedavi yöntemlerinden biri olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

"Hastalığı geçirmiş kıymetli bağışçılarımızı merkezimize davet ediyoruz. Onları araçla ev ya da iş yerlerinden aldırıyoruz. Burada misafir ederek, Kovid-19 geçirenlerin hayata tutunabilmeleri için plazmalarını alıyoruz. Plazmaları aynı hassasiyet içinde hastanelerimize gönderiyoruz. Kan verenler milletimizin kahramanıydı, plazma bağışı yapanlar da kahramanımız. Hastalığı yenmiş olan kahramanlarımızı plazma merkezine bekliyoruz. Bu önemli bir insanlık görevi."