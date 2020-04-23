Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliği - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliği

6 saat önce

Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliğiMERSİN'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan turizm merkezi Kızkalesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü.

Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliği

MERSİN'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan turizm merkezi Kızkalesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizliğe büründü. Turizmciler, haziran ayında açılması beklenen yeni sezonda Akdeniz'in mavi sularında yüzüp, altın sarısı kumsallarında güneşlenebilmek için herkesi evde kalmaya çağırdı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden Mersin'de, kent merkezinde olduğu gibi, turizm cenneti Kızkalesi'nde de vatandaşlar evlerinde kaldı. Geçen yıl aynı dönemde binlerce yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapan Kızkalesi'nde turizmciler, koronavirüs salgınının sona erip, bir an önce sezonun açılmasını bekliyor.

Geçen yıllar bu dönemde aldıkları rezervasyonlarla 3 aylık dönemin büyük bir bölümünü dolu geçirdiklerini belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Gerçekten yasak noktası çok önemli. İnsanlarımızın bu kurallara riayet etmesi ve uyması son derece önemli. Biz Kızkalesi'nde yaşayan insanlar olarak bu konu da çok duyarlıyız. Sadece Kızkalesi'ndeki insanların ve turizmcilerin duyarlı olması yetmez, biz bu duyarlılığımızı Mersin'e, hatta ülkemizin her yerine taşıyacağız ki; bu virüsü yenelim. Daha güzel günleri yaşayabilmemizi için kesinlikle kurallara uymamız gerekiyor. Evimizden mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmayalım. Evimizde kalalım ki, yazın şu güzel denizin ve kumun tadını çıkartalım, tatilimizi dolu dolu yaşayalım. Biz turizmciler de kurallara son derece önem vermekteyiz. Buradan herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen ama lütfen evinizde kalıp kurallara uyun ki ülke olarak hep birlikte bu virüsü atlatalım" dedi.

Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sessizliği

Doğu Akdeniz, Kızkalesi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:22 Kaynak: DHA

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