Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı Başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Bu ülke akademik alanda, bilim dünyasında, teknolojide ayağını yerden kesmiştir. Yakın zamanda birçok alanda ülkemizi, performansı en iyi ülkeler standartına yükselteceğiz." dedi.Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.Atay, açılışta yaptığı konuşmada, bundan sonra her yıl Doğu Akdeniz bölgesinde fuarın düzenleneceğini söyledi.Dünyada "büyük milletlerin" en fazla insana, özellikle de genç ve yetenekli olanlara yatırım yaptığını dile getiren Atay, "Biz de Türk milleti olarak Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden itibaren gençlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda, suyu akmayan, çöpü toplanmayan İstanbul'da ilk yaptığı icraatlardan birisi, okuyan gençlere burs ve barınacak yer sağlanmasıydı." ifadelerini kullandı.Ülkedeki üniversite sayısının 206'ya çıkarıldığına işaret eden Atay, şunları kaydetti:"82 milyonluk nüfusa sahip bir ülkede eğitim alanında bir şey yapmak zor. 3-5 milyonluk nüfuslu ülkelerdeki gibi küçük gayretlerle büyük faydalar sağlayamıyoruz. Eğitimde reform için hem maddi kaynak hem de insan kaynağı gerekiyor. O nedenle üniversitelerin sayısını artırdık. 70-80 bin olan akademisyen sayısı şu an 160 bin civarında. Bu ülke akademik alanda, bilim dünyasında, teknolojide ayağını yerden kesmiştir. Yakın zamanda birçok alanda ülkemizi, performansı en iyi ülkeler standartına yükselteceğiz. Bu nedenle bu fuarlara önem veriyoruz. İlerleyen zamanlarda Türkiye 'nin her bölgesinde bu fuarları düzenlemeye devam edeceğiz."Mersin Valisi Ali İhsan Su da tüm dünyada insanların iş sahibi olması ve kendini geliştirmesinin en önemli konu olduğunu belirtti.Türkiye'de de bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Su, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde ilk kariyer toplantısını gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki kariyer fuarında öğrenciler hem kurumlarımız hem firmalarımızla ciddi görüşmeler gerçekleştirecek ve vizyonuna yeni vizyonlar katacak." dedi.Açılış oturumu yapıldıFuarın açılış oturumuna katılan Koluman Motorlu Araçlar İcra Kurulu Temsilcisi Bahattin Uzadalı ise şirketin tamamen milli sermaye ürünü olduğunu, özellikle son dönemde savunma sanayisi alanındaki faaliyetlerin önem taşıdığını söyledi.ASELSAN'ın çözüm ortağı şirketlerinden birisi olduklarını ifade eden Uzadalı, şöyle devam etti:"Şu an ASELSAN ile yürüttüğümüz füze fırlatma rampası 'Hisar'ın çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl ise 'Derman' adını verdiğimiz bir ürün geliştirdik. İlk prototipi yapıldı, hatta aralıkta Sayın Mustafa Varank testini bizzat yaptı. Bunun, özellikle Irak ve Suriye 'deki gelişmelere paralel olarak silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaç duyacağı bir araç olacağına inanıyoruz. Şu anda İngiltere 'de NATO ordularında kullanılmak üzere testleri yapılıyor. İnşallah seri üretime geçtiğimizde aracın yüzde 70'i milli olmuş olacak."TEMSA AŞ İnsan Kaynakları Direktörü Erhan Özel de her şeyin başının "hayal etmek" olduğunu belirtti.Şirket olarak "elektrikli otobüs yapacaklarını" söylediklerinde kimsenin inanmadığını dile getiren Özel, o zaman kurulan hayalin bugün gerçekleştiğini vurguladı. Özel, Cumhurbaşkanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde elektrikli otobüslerin kullanıldığını kaydetti.Dünyanın 66 ülkesine ihracat yaptıklarını ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunduklarını anlatan Özel, "Biz bir zamanlar hayal olan bir şeyi gerçekleştirdik. Geleceğin dünyası bugünden çok farklı olacak. Bugün konuştuğumuz şeyler ileride konuşulmayacak. Bu nedenle bu gelişmeye adapte olmanız çok önemli. Bir hayaliniz olsun ve onun peşinden gidin. Giderken de kendinizi yenilenen dünyaya adapte edin, geliştirin." diye konuştu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Kurt ise gençlerin iyi bir kariyer yapması için önce kendilerine vizyon belirlemeleri, bu çerçevede hedefleri için çalışmaları ve çağın gerektirdiği donanımları edinmeleri gerektiğini vurguladı.Etkinlikte, fuarın düzenlenmesinde katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür plaketi verildi.Yarın sona erecek fuarda, üniversite öğrencileri ile kamu ve özel sektör temsilcileri, kariyer ve istihdam konularında birebir görüşme olanağı bulacak.